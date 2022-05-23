Росіяни в Україні ґвалтують усіх, навіть немовлят

Із кожним новим звільненим селом та містом України правозахисники та правоохоронці дізнаються про все більше випадків зґвалтувань цивільного населення. І не лише жінок. Зґвалтування стали характерною ознакою російських окупантів, каже радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Російський офіцер не може прийти і нікого не вбити, закатувати чи не зґвалтувати… Як правило, люди згвалтовані. Це стандартний слід, що вони лишають», – сказав Арестович під час стріму на каналі російського політичного діяча та ексадвоката Марка Фейгіна. Так Арестович описував те, що є спільного у воєнних злочинах російських солдатів практично в усіх окупованих населених пунктах

У Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Зараз вона вагітна.

На Київщині окупанти ґвалтували жінок та дітей. У Бучі п’ятеро росіян зґвалтували 14-річну дитину. Дівчинка наразі вагітна.

Також у Бучі на очах матері ґвалтували 11-річного сина. Мати хлопчика прив’язали до стільця та змусили дивитися.