Росіяни в Україні ґвалтують усіх, навіть немовлят

Із кожним новим звільненим селом та містом України правозахисники та правоохоронці дізнаються про все більше випадків зґвалтувань цивільного населення. І не лише жінок. Зґвалтування стали характерною ознакою російських окупантів, каже радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
«Російський офіцер не може прийти і нікого не вбити, закатувати чи не зґвалтувати… Як правило, люди згвалтовані. Це стандартний слід, що вони лишають», – сказав Арестович під час стріму на каналі російського політичного діяча та ексадвоката Марка Фейгіна. Так Арестович описував те, що є спільного у воєнних злочинах російських солдатів практично в усіх окупованих населених пунктах
У Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Зараз вона вагітна.
На Київщині окупанти ґвалтували жінок та дітей. У Бучі п’ятеро росіян зґвалтували 14-річну дитину. Дівчинка наразі вагітна.
Також у Бучі на очах матері ґвалтували 11-річного сина. Мати хлопчика прив’язали до стільця та змусили дивитися.
Крім того, в Ірпіні 20-річну дівчину ґвалтували троє росіян одночасно.
За перші два тижні квітня на телефони довіри надійшли повідомлення про 400 випадків зґвалтувань росіянами дітей та дорослих - повідомила речниця з прав людини Людмила Денісова. Інформація надходила з територій, що були окуповані росіянами до кінця березня.
«Вчора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні. У тому числі й двоє хлопчиків 10 років», – розповіла вона.
«Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм; Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою; Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер; Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою», – коротко написала Денісова у Facebook.
Окрім того, за інформацією Денісової, росіяни зґвалтували двох пенсіонерів, це чоловіки віком 67 та 78 років.
W swoim przemówieniu prezydent Ukrainy zwraca uwagę na liczne przypadki gwałtów dokonywanych przez rosyjskie wojsko na kobietach, mężczyznach, dzieciach i niemowlętach.
W Buczy w obwodzie kijowskim rosyjscy okupanci zgwałcili nieletnią dziewczynkę. Jest teraz w ciąży. Ponadto, w Irpinie, 20-letnia dziewczynka została zgwałcona przez trzech rosjan. Jak poinformowała rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa, w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia gorące linie otrzymały doniesienia o 400 przypadkach rosyjskich gwałtów na dzieciach i dorosłych.
Solomiia Mykytsei
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