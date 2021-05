Rozpoczęły się testy w nowym ośrodku Nokian Tyres w Hiszpanii. Budowa centrum testowego kosztowała 60 milionów euro

– Wszechstronne tory i nowoczesne wyposażenie hiszpańskiego centrum umożliwiają nam sprawdzanie opon na nawierzchni mokrej i suchej, aby ani ulewy ani upały nie były dla kierowców nieprzyjemną niespodzianką. Hiszpański ośrodek testowy w połączeniu z naszym zimowym ośrodkiem w Ivalo w Laponii zapewniają nam możliwości badań na najwyższym poziomie – mówi Olli Seppälä, dyrektor ds. badań i rozwoju w Nokian Tyres. – Teraz możemy testować opony we własnych ośrodkach we wszystkich warunkach, do których przeznaczone są nasze produkty. To dla nas wielka przewaga konkurencyjna, szczególnie w kontekście produktów opracowywanych na rynek Europy Środkowej, a także dla klientów północnoamerykańskich — dodaje.