Шлях від коміка до справжнього Героя України (Droga od komika do prawdziwego Bohatera Ukrainy)

«Я відмовив. Тому що як я можу? Я – громадянин цієї держави, законно обраний Президент. Якби я поїхав, я б припинив на цьому своє життя. Я був би живим, але я був би вже не людиною. Я просто був би тілом. Я б себе не поважав. А найстрашніше – що б я сказав своїм дітям. Хто я? Я повівся як Президент? Як гарант Конституції? Це ж не просто словосполучення – гарант Конституції. Я – гарант свого народу. Тож треба бути разом. Захищатися треба разом. Тому я тут. Допомагаю своїй країні, підтримую свою державу як можу. І підтримую та пишаюся своїми військовими».

Його називали коміком, клоуном та популістом. Але у важкі часи він виявився справжнім героєм, прикладом мужності та непохитності, умілим дипломатом. Закордонні експерти вважали, що він слабкий гравець на міжнародній арені з огляду на відсутність політичного досвіду, а хтось припускав, що майбутній президент – це актор, маріонетка в руках української олігархії. Але, насправді, світ помилився і дуже глибоко недооцінив цю постать! Влучно висловилась на цей рахунок газета New York Times, написавши наступне:

«Володимир Зеленський грає роль, якої від нього майже ніхто не очікував: роль президента України воєнного часу».

Напевно, Він не міг й уявити, як насправді важко відігравати роль президента не в кіно, а в реальному житті! Коли 24 лютого російські війська перейшли український кордон і всім стало зрозуміло – це початок війни, Зеленський не чекав на приїзд журналістів чи телевізійної команди. Президент самостійно записав звернення і опублікував його в соціальних мережах о 5:48 ранку.

З перших хвилин вибухів, Володимир Зеленський публікує декілька відео щоденно, в яких підіймає бойовий дух українців. Президент показує, що він та його найближче та найбільш стратегічно важливе політичне оточення знаходяться в Києві та не планують його покидати. Щоденно голова держави проводить безліч розмов з президентами інших країн. Він вже переконав їх ввести жорсткі санкції щодо Росії. Домігся розгляду України, як члена до Євросоюзу по пришвидшеній процедурі. Кожного дня Зеленський здобуває нові перемоги на дипломатичному фронті.

По обличчю Володимира помітно, як важко йому зараз. З кожним днем він виглядає все більш стомленим. Проте голова держави продовжує підтримувати свій народ. Доки рашист Путін не підпускає до себе, навіть своє найближче оточення та перекрикується з ними через шести метровий стіл, Зеленський відвідує зону воєнних дій, п’є чай із залізної чашки, сидячи пліч-о- пліч з українськими військовими, особисто навідує поранених захисників у госпіталі.

Wołodymyr Zełenski nie jest już wyśmiewany na Ukrainie. Od 1 marca 91% Ukraińców popiera działania prezydenta Zełenskiego. Poparcie dla prezydenta potroiło się od grudnia 2021 roku. 70% respondentów uważa, że ​​Ukraina będzie w stanie odeprzeć atak rosyjskich okupantów.