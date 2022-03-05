Синдром провини вцілілого. Syndrom winy ocalałego

Синдром „провини вцілілого” розвивається у людей, котрі пережили травматичні події, наприклад : авіакатастрофу, аварію, пожежу чи війну, і залишилися живими. Замість того щоб радіти та дякувати Богу, за збережене життя, їх мучать докори сумління, чому вижили саме вони, чим вони заслужили на те, що доля склалась так, а не інакше. Також жертва впевнена, що могла б завадити катастрофі відбутися.
Головними симптомами синдрому „провини вцілілого” є:
· Нав'язливі думки
· Злість на себе
· Проблеми зі сном
· Ретравматизація
· Соціальна ізоляція
· Дратівливість
· ПТСР
· Думки про самогубство
Щоб самостійно боротися з даним явищем, котре все частіше спостерігається серед українського населення, потрібно вести діалог з самим собою, підтримувати свою внутрішню дитину, виключати емоції та раціонально аналізувати ситуацію. Можна задати собі питання : ”а чим я конкретно зможу допомогти своїй країні в часі війни?”, вибрати варіант котрий є найбільш відповідним та можливим до реалізації і діяти! Варто пам'ятати, що тільки в єдності наша сила і зараз не час лити сльози.
Збираючи волю в кулак кожен українець маленькими діями, дрібними деталями, складає візерунок потужної держави, яка за вісім днів війни стала справжнім прикладом відваги та жаги до перемоги для цілого світу. Разом ми є рушійною силою для країни, разом ми переможемо.
Solomiia Mykytsei
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