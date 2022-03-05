Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Синдром провини вцілілого. Syndrom winy ocalałego

Solomiia Mykytsei
Uchodźcy z Ukrainy znajdują pomoc w Polsce.
Uchodźcy z Ukrainy znajdują pomoc w Polsce. K_kapica_afk
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Більшість громадян України, котрі зараз знаходяться закордоном або ж в безпечних містах на території держави, відчуває синдром „провини вцілілого”. Це глибоке деструктивне відчуття, базовими складовими котрого є жаль, смуток та провина. Кожен українець, життя котрого не підлягає загрозі хоче взяти на себе частинку болі та страждань з гарячих точок – міст України в котрих Російська Федерація проводить активні бойові дії, а саме : безжалісно обстрілює житлові комплекси, лікарні, дитячі будинки та стратегічно важливі об'єкти.

Синдром „провини вцілілого” розвивається у людей, котрі пережили травматичні події, наприклад : авіакатастрофу, аварію, пожежу чи війну, і залишилися живими. Замість того щоб радіти та дякувати Богу, за збережене життя, їх мучать докори сумління, чому вижили саме вони, чим вони заслужили на те, що доля склалась так, а не інакше. Також жертва впевнена, що могла б завадити катастрофі відбутися.

Головними симптомами синдрому „провини вцілілого” є:

· Нав'язливі думки

· Злість на себе

· Проблеми зі сном

· Ретравматизація

· Соціальна ізоляція

· Дратівливість

· ПТСР

· Думки про самогубство

Щоб самостійно боротися з даним явищем, котре все частіше спостерігається серед українського населення, потрібно вести діалог з самим собою, підтримувати свою внутрішню дитину, виключати емоції та раціонально аналізувати ситуацію. Можна задати собі питання : ”а чим я конкретно зможу допомогти своїй країні в часі війни?”, вибрати варіант котрий є найбільш відповідним та можливим до реалізації і діяти! Варто пам'ятати, що тільки в єдності наша сила і зараз не час лити сльози.

Збираючи волю в кулак кожен українець маленькими діями, дрібними деталями, складає візерунок потужної держави, яка за вісім днів війни стала справжнім прикладом відваги та жаги до перемоги для цілого світу. Разом ми є рушійною силою для країни, разом ми переможемо.

Solomiia Mykytsei
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