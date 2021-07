Sosnowiec. Budowa nowej linii tramwajowej nr 15 idzie pełną parą. Na placu budowy można podziwiać okazały mural

- Prace przy budowie linii nr 15 w Sosnowcu prowadzone są na wielu frontach poza miejscami kolizyjnymi z drzewostanem przeznaczonym do wycinki – tu wykonawca w dalszym ciągu oczekuje na decyzję właściwych organów – mówi Małgorzata Nowakowska, rzeczniczka Eurovii.

Konsorcjum firm, w którym liderem jest - Eurovia nie zasypia gruszek w popiele. Prace idą pełną parą, co mieszkańcy obserwują na co dzień.

Na równoległych do ul. Paderewskiego odcinkach torowych wykonana została zabudowa tzw. rusztu torowego, ułożone zostały też pierwsze podkłady betonowe – to właśnie tam pojedzie tramwaj.

- Trwają także prace na obiekcie inżynieryjnym przyszłego węzła przesiadkowego, są to roboty ciesielsko-zbrojarskie na segmencie szybu windowego oraz schodów, gdzie z końcem lipca przystąpimy do wykonania robót drogowych związanych z zabudową warstw konstrukcyjnych drogowych w przejściu nad obiektem. Tym samym na przełomie sierpnia i września planujemy dokonać pierwszego przełożenia ruchu na ulicy Braci Mieroszewskich - mówi dyrektor kontraktu Robert Wach z Eurovia Polska SA.

Pojawiają się słupy trakcyjno-oświetleniowe

W ramach przygotowań do kolejnych etapów prac wykonywane są także fundamenty pod przyszłe słupy trakcyjno-oświetleniowe oraz teren na którym powstanie budynek przyszłej podstacji trakcyjnej.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod jezdnią), przez nieużytki do al. Wolności, przez ul. ks. Blachnickiego i dalej wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul. Marszałka Rydza Śmigłego do ronda Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową. Nad torami tramwajowymi na ul. Braci Mieroszewskich powstanie centrum przesiadkowe z przystankami tramwajowymi zlokalizowanymi pod wiaduktem i autobusowymi na wiadukcie. Połączy je klatka schodowa oraz windy. Na drugim końcu nowego odcinka przebudowane zostanie rondo, mieszcząc w środku pętlę tramwajową, a przystanki – końcowy i dwa początkowe – z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim usytuowane zostaną w pasie dzielącym jezdnie ul. Marszałka Rydza Śmigłego.