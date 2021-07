Sosnowiec. Jest przetarg na projekt przebudowy drogi ekspresowej S1 i budowy węzła Klimontów

Korki w metropolii: co rozładuje ruch? Buspas, ITS, śląskie metro?

Węzeł został zaprojektowany, ale projekt wymaga aktualizacji

GDDKiA tymczasem, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie ogłosiła jednak ponownego przetargu na wyłonienie projektanta. Tymczasem węzeł Klimontów zaprojektowano tak, by był dostosowany do parametrów drogi S1, jakie ta osiągnie po jej przebudowie. To oznacza, że miasto nie mogło, bez przebudowania drogi przez GDDKiA, wybudować węzła. Węzeł nie pasowałby bowiem do nieprzebudowanej S1, nie byłby „kompatybilny” ze starą drogą. Szacuje się, że różnice w wysokości starej i nowej drogi oraz węzła mogłyby w niektórych miejscach sięgać nawet półtora metra.

Teraz miasto Sosnowiec wraz z GDDKiA ponownie ogłosiło początek współpracy w tej kwestii. Tym razem ogłoszono wspólne przeprowadzenie przetargu na dokumentację projektową zarówno przebudowy drogi ekspresowej między Sosnowcem i Mysłowicami jak i na projekt budowy nowego węzła w Sosnowcu, czyli węzła Klimontów.

Po co organizować przetarg na projekt węzła, który dla miasta za 1,3 mln zł już wykonała parę lat temu firma Complex Projekt?