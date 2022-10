Starganiec wypięknieje. Jest plan rewitalizacji. Pierwsze łopaty wbite

- W najbliższych dniach zaczniemy tworzyć zaplecze budowy, a jednocześnie przystąpimy do oczyszczenia tego zbiornika (projekt zakłada oczyszczenie z namułu, rozłożenie membran bentonitowych z uszczelnieniem dnia, by można było wypełnić zbiornik czystą wodą). Równolegle będziemy prowadzić palowanie pod jedne z pomostów. Bo zaprojektowane pomosty są dwojakie - jedne są pływające, kotwione punktowe, a drugie palowane. Tych pali jest dużo i o dużych średnicach, od 5 do 10 m. Teren budowy jest rozległy, więc można prowadzić zarówno prace ziemne przy nowej pływalni, jak i na infrastrukturze, czyli ścieżkach i parkingu - Wojciech Żuracki, dyrektor techniczny firmy Gesolid.

Cała inwestycja ma trwać 36 tygodni, do końca czerwca 2023. Firma ma doświadczenie w tego typu pracach. Rewitalizacja Stargańca nie powinna nastręczyć szczególnych trudności.

- Trudniej może być przy budowie tych pomostów. Wprawdzie nie są to tereny pogórnicze, ale to jednak rejon przemysłowy, więc dopóki nie zaczniemy, nie mamy pewności, co tu napotkamy. Ale jak dotąd szczęśliwe udawało się nam zakończyć wszystkie inwestycje - powiedział dyrektor. - Drugi trudniejszy punkt to wspomniane rozkładanie mat bentonitowych, ze względu na zachowanie szczególnej staranności przy tych pracach, bo to ma służyć ludziom jako kąpielisko.