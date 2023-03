Szpital Śląski w Cieszynie. Pediatria wciąż zawieszona. Powodem brak lekarzy

Pediatria w Cieszynie nadal zawieszona

Wciąż brakuje lekarzy, którzy mogliby sprawować całodobową specjalistyczną opiekę medyczną na Oddziale Pediatryczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Rzecznik prasowa placówki - Ewa Herman - tłumaczy, że potrzebni są jeszcze co najmniej dwoje pediatrzy, by oddział mógł ponownie przyjmować małych pacjentów.

- Dyrekcja ZZOZ w Cieszynie wystąpiła do wojewody śląskiego o przedłużenie zawieszenia na dalszy, trzymiesięczny okres. Oczywistym przy tym jest, iż pozyskanie lekarzy spowoduje natychmiastowe wznowienie działalności oddziału, bez względu na czasokres zgody wojewody - przekazała Ewa Herman.

Intensywne starania o personel medyczny trwają. Cieszyński szpital zawieszał działania pediatrii także od 1 do 24 sierpnia 2021 roku. Wówczas placówka również uzasadniała to „brakiem personelu medycznego”. Najbliższe szpitale, w których mali pacjenci z Cieszyna i okolicy znajdą pomoc, to „pediatryk” w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach.