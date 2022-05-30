Телефонна розмова Путіна, Шольца і Макрона. Rozmowa telefoniczna Putina, Scholza i Macrona

Отже, чергова «багатоходівка»…

Свіжа.

Російський президент Володимир Путін поговорив телефоном із французьким лідером Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляє сайт ТСН Новини.

У ході тристоронньої бесіди російський лідер повідомив про хід робіт з налагодження мирного життя в Маріуполі, а також про розвиток спеціальної військової операції в Україні. Путін підтвердив, що Москва відкрита у поновленні діалогу з Києвом.

Світові лідери поговорили про все. Про капризи погоди, види на врожай, геополітичний клімат, про те, що настає голод.

«Грунтовно розглянуто ситуацію у сфері забезпечення глобальної продовольчої безпеки, — особливо наголошують у Кремлі. — Володимир Путін аргументовано і на основі конкретних даних роз'яснив реальні причини труднощів із постачанням продовольства, які стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також запроваджених ними антиросійських санкцій». Але і в цій складній ситуації Росія готова протягнути світові свою руку допомоги за чужий рахунок. У тому числі сприяти знаходженню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включаючи вивезення українського зерна з чорноморських портів.