Телефонна розмова Путіна, Шольца і Макрона. Rozmowa telefoniczna Putina, Scholza i Macrona

Anastasiia Popenko
Телефонна розмова з європейськими лідерами 28.05.
Телефонна розмова з європейськими лідерами 28.05. Фото: Андрій Смоляков
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А це вже практично геніально! Навіть «конгеніально», як любив казати незабутній Остап Бендер. І новий «хитрий план», нова приваблива пропозиція «шановним європейським партнерам» — цілком у дусі витівок Великого Комбінатора. Який, втім, відрізнявся від нинішнього тим, що шанував міжнародне право Кримінальний кодекс.

Отже, чергова «багатоходівка»…

Свіжа.

Російський президент Володимир Путін поговорив телефоном із французьким лідером Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляє сайт ТСН Новини.

У ході тристоронньої бесіди російський лідер повідомив про хід робіт з налагодження мирного життя в Маріуполі, а також про розвиток спеціальної військової операції в Україні. Путін підтвердив, що Москва відкрита у поновленні діалогу з Києвом.

Світові лідери поговорили про все. Про капризи погоди, види на врожай, геополітичний клімат, про те, що настає голод.

«Грунтовно розглянуто ситуацію у сфері забезпечення глобальної продовольчої безпеки, — особливо наголошують у Кремлі. — Володимир Путін аргументовано і на основі конкретних даних роз'яснив реальні причини труднощів із постачанням продовольства, які стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також запроваджених ними антиросійських санкцій». Але і в цій складній ситуації Росія готова протягнути світові свою руку допомоги за чужий рахунок. У тому числі сприяти знаходженню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включаючи вивезення українського зерна з чорноморських портів.

Ну і головне, заради чого це все було. «Знизити напруженість на світовому продовольчому ринку дозволить і нарощування поставок російських добрив та сільгосппродукції, що, зрозуміло, вимагатиме зняття відповідних санкційних обмежень», — йдеться у повідомленні Кремля.

Ну геніальна спроба розміну! Ми вам наші, російські добрива, гній та селітру, тобто г**но і сіль, а ви нам — мир, дружбу та жуйку зняття санкцій. Благо Росія та Білорусь на паях контролюють понад 40% запасів руди, що використовується для виробництва калійних добрив. Ще трохи більше третини – у Канади.

Втім, Німеччина та Франція самі виробляють і калійну селітру, і калій хлористий для потреб агропрому. Входять до світових лідерів з їхнього експорту (хоч і не на перших місцях). Тож спроба трохи не за адресою, хоча російська сировина обом країнам бути може й потрібна.

"Лідери домовилися продовжити контакти", - скромно завершує своє повідомлення кремлівська прес-служба. Такі не домовилися.

А яким буде наступний "хитрий план"?

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Poinformowała o tym strona internetowa TSN News.

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Anastasiia Popenko

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