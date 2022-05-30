Телефонна розмова Путіна, Шольца і Макрона. Rozmowa telefoniczna Putina, Scholza i Macrona

Отже, чергова «багатоходівка»…
Свіжа.
Російський президент Володимир Путін поговорив телефоном із французьким лідером Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це повідомляє сайт ТСН Новини.
У ході тристоронньої бесіди російський лідер повідомив про хід робіт з налагодження мирного життя в Маріуполі, а також про розвиток спеціальної військової операції в Україні. Путін підтвердив, що Москва відкрита у поновленні діалогу з Києвом.
Світові лідери поговорили про все. Про капризи погоди, види на врожай, геополітичний клімат, про те, що настає голод.
«Грунтовно розглянуто ситуацію у сфері забезпечення глобальної продовольчої безпеки, — особливо наголошують у Кремлі. — Володимир Путін аргументовано і на основі конкретних даних роз'яснив реальні причини труднощів із постачанням продовольства, які стали наслідком помилкової економічної та фінансової політики західних країн, а також запроваджених ними антиросійських санкцій». Але і в цій складній ситуації Росія готова протягнути світові свою руку допомоги за чужий рахунок. У тому числі сприяти знаходженню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включаючи вивезення українського зерна з чорноморських портів.
Ну і головне, заради чого це все було. «Знизити напруженість на світовому продовольчому ринку дозволить і нарощування поставок російських добрив та сільгосппродукції, що, зрозуміло, вимагатиме зняття відповідних санкційних обмежень», — йдеться у повідомленні Кремля.
Ну геніальна спроба розміну! Ми вам наші, російські добрива, гній та селітру, тобто г**но і сіль, а ви нам — мир, дружбу та жуйку зняття санкцій. Благо Росія та Білорусь на паях контролюють понад 40% запасів руди, що використовується для виробництва калійних добрив. Ще трохи більше третини – у Канади.
Втім, Німеччина та Франція самі виробляють і калійну селітру, і калій хлористий для потреб агропрому. Входять до світових лідерів з їхнього експорту (хоч і не на перших місцях). Тож спроба трохи не за адресою, хоча російська сировина обом країнам бути може й потрібна.
"Лідери домовилися продовжити контакти", - скромно завершує своє повідомлення кремлівська прес-служба. Такі не домовилися.
А яким буде наступний "хитрий план"?
Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Poinformowała o tym strona internetowa TSN News.
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Anastasiia Popenko
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