To nie Atlantyda... lecz Bielsko-Biała. Takiej powodzi nie widziano tu od dawna! [ZDJĘCIA]

To nie Atlantyda... to Bielsko-Biała! Takiej powodzi nie widziano od dawna

Wczoraj, 4 czerwca, Bielsko-Biała oraz powiat bielski zostały dotknięte niezwykle intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały katastrofalną powódź. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło aż 80 milimetrów deszczu, co stanowi niemal miesięczną normę opadów dla tego regionu. Taka ilość wody w tak krótkim czasie doprowadziła do wystąpienia rzek i potoków z brzegów oraz zalania licznych dróg, posesji i budynków.

Obfite opady doprowadziły do zalania piwnic dwóch przedszkoli w Pisarzowicach i Hecznarowicach, co spowodowało odwołanie zajęć, oraz szkoły w Hecznarowicach. Woda dostała się także do wielu prywatnych posesji oraz budynków użyteczności publicznej. W centrum Bielska-Białej poważnie ucierpiał m.in. Teatr Lalek Banialuka, gdzie niektórych elementów wyposażenia nie udało się uratować.