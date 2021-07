Tychy. Zachodzą zmiany na osiedlu Czułów. Co stanie się z zalegającymi stertami śmieci? Wojciech Szelc

Od dwóch lat mieszkańcy osady Czułów dokładają starań by pozbyć się zalegających stert śmieci i wraków samochodów, które szpecą okolice. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach przystępuje do działań. Planowane są drogi wewnętrzne, chodniki, plac zabaw, oświetlenie, altanki śmietnikowe, strefa relaksu dla mieszkańców, nasadzenie roślinności. Powstaną, jeśli będą na to pieniądze.