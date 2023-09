Weekend w leszczynowym sadzie. Samodzielne zbieranie orzechów laskowych w firmie Tree Nuts w Jankowicach

W dniach 23-24 września w godz. 11-17 leszczynowy sad założony przez katowickiego lekarza przy Dzikiej 23 w Pszczynie -Jankowicach po raz pierwszy będzie otwarty dla publiczności. Szykuje się wielkie święto orzecha laskowego. W programie nie tylko samodzielne zbieranie orzechów laskowych, ale jeszcze wiele innych atrakcji.

- Tata chciał być albo lekarzem, albo leśnikiem. Został lekarzem, ale las nie przestawał go pociągać i w pewnym momencie kupił działkę pod lasem w Jankowicach, gdzie wybudował dom i w 1999 r. sprowadziliśmy się tu z Katowic - mówi Hanna Ciemniewska-Żytkiewicz, współwłaścicielka firmy Tree Nuts. Jej tata to dr Zbigniew Ciemniewski, kardiolog, który choć zamieszkał w gminie Pszczyna, nie zrezygnował z pracy w Katowicach. Córka Hanna też zresztą pozostała uczennicą katowickiej szkoły. Po kilku latach dr Ciemniewski obsadził dwa hektary przy domu sadzonkami leszczyny. Na pewno nie z myślą o tym, że to może w przyszłości być źródłem utrzymania któregoś z jego dzieci. Po maturze Hanna wyjechała do Wrocławia, gdzie studiowała biotechnologię żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym. Potem przeniosła się na studia magisterskie do SGGW w Warszawie, do Międzywydziałowego Studium Biotechnologii. Z technologii żywienia zrobiła doktorat, w oparciu o materiał badawczy z... rodzinnego sadu.

- Temat pracy brzmiał „Charakterystyka fizykochemiczna i technologiczna orzechów lasowych uprawianych w polskich warunkach klimatycznych” - mówi. W tym czasie miała już męża, córkę i drugą w drodze. Mąż to Tomasz Żytkiewicz, też katowiczanin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista od finansów i rachunkowości.

Zrezygnowali z życia w Warszawie i wrócili na Śląsk

Kiedy żona zbliżała się do terminu obrony pracy doktorskiej, a jednocześnie nadchodził czas narodzin naszej drugiej córeczki, zaczęliśmy się zastanawiać, czy chcemy pozostać w Warszawie czy może raczej wrócić na Śląsk. Wybraliśmy to drugie - opowiada Tomasz Żytkiewicz. I po dziesięciu latach życia w Warszawie sprowadzili się do Jankowic. Nieśmiało pomyśleli, żeby na życie zarabiać na orzechach laskowych. Do tej pory była to tylko sprzedaż orzechów w łupinie. Żeby z tego żyć, oferta musiała być bogatsza.

Uprawy orzecha laskowego uczyli się w Piemoncie

- W maju 2016 r. pojechałem z teściem do Włoch, gdzie dostaliśmy kontakt do producentów urządzeń do przetwórstwa orzechów laskowych. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci, a nade wszystko wprowadzeni do tamtejszych firm zajmujących się uprawą orzechów laskowych - wspomina Tomasz Żytkiewicz.

To był Piemont, region słynący z winorośli i właśnie orzechów laskowych. Uczyliśmy się więc od najlepszych - dodaje Tomasz.

Tree Nuts i orzechowe specjały

Swoją firmę zaczęli budować w oparciu o to, co widzieli u piemonckich producentów. Na początku był to jednak tylko olej i same orzechy w wersjach prażonej i nieprażonej oraz pokruszonej. Potem doszły pasty - z samych orzechów laskowych, ale także z dodatkiem kakao i ksylitolu oraz kakao i daktyli. Pojawiła się też pasta pistacjowa. Wszystko to autorskie przepisy państwa Żytkiewiczów. Eksperymentują, szukają najlepszych połączeń, testują na rodzinie i znajomych, a dopiero potem proponują klientom.

Nowość Tree Nuts na Dni Otwarte

- Na Dni Otwarte chcemy przygotować nowość: pastę pistacjową z białą czekoladą i malinami - mówi Hanna.

W planach jest też wzbogacenie oferty o kosmetyki. - Byłyby to peeling oraz mus do ciała na bazie naszych orzechów - mówi Hanna.

Tree Nuts i nagrody, wyróżnienia, dowody uznania

Firma się rozwija i zdobywa uznanie. Pół ściany w biurze zajmują dyplomy, certyfikaty i puchary. Sam olej z orzechów laskowych ma już dwie nagrody: Lubuski Złoty Lubczyk za najlepszy produkt na Ogólnopolskich Targach Dobrego Jedzenia i Życia 2018 oraz złoty medal na targach Natura Food 2018 w kategorii produkt naturalny. Za podbój rynku polskimi orzechami laskowymi firma Tree Nuts dostała tytuł Orła Polskiego Rolnictwa 2019 tygodnika „Wprost”. Za „bajeczny smak prażonych orzechów laskowych, który rozbudza zmysły i sprawia, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenosimy się do leszczynowego sadu” firma otrzymała nagrodę w 3. edycji konkursu portalu kulinarnego „Kukbuk poleca”. Jest też nagroda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „100 proc. Polski Produkt” przyznana w 2019 r.

Najnowsze wyróżnienie to certyfikat Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej przyznawany przez starostwo pszczyńskie dla najwyższej jakości produktów tworzonych tradycyjnymi metodami w rodzinnych firmach powiatu pszczyńskiego. Różą, czyli pszczyńskim znakiem jakości, oznaczone zostały orzechy laskowe w łupinie. Największym wyróżnieniem jest jednak zainteresowanie produktami kolejnych odbiorców. A do tego grona wkrótce dołączy... Włoch, który w Krakowie otwiera winiarnię, gdzie znajdą się m.in. produkty jankowickiej firmy.

Leszczynowym sadem Tree Nuts zachwycili się Szwedzi

A całkiem niedawno właśnie do Jankowic po nauki przyjechali Szwedzi, którzy rekultywują uprawę rodzimego orzecha laskowego. Byli pod wrażeniem utrzymania tutejszego sadu leszczynowego co jest efektem pracy założyciela, który dba o swoje dzieło i pielęgnuje je. Tree Nuts to w w ogóle firma, w którą w różny sposób, na miarę swoich możliwości i czasu angażują się wszyscy członkowie całej rodziny.

W ten weekend każdy może zobaczyć to miejsce, którym tak zachwycili się Szwedzi, a do tego spotkać tu także innych producentów z certyfikatami Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej . Szykuje się pierwsze w regionie święto orzecha laskowego, ale - przy okazji - także kolejny festiwal lokalnych produktów tworzonych z pasją na bazie własnych surowców. W programie - wiele atrakcji, wśród nich - oczywiście spacery po tym wyjątkowym sadzie i możliwość samodzielnego zebrania sobie orzechów. - Myślę, że to będzie dla dzieci fajna rzecz. Sam pamiętam moje pobyty u cioci w USA, gdzie można było wejść na plantację borówek czy malin i samodzielnie zebrać je sobie, płacąc przy wyjściu. Była to dla mnie ogromna frajda - mówi Tomasz.

23-24 września 2023 Dni Otwarte Tree Nuts PROGRAM

Najważniejszym bohaterem tego weekendu jest leszczynowy sad otwarty w godz. 11-17.

Ale będą też degustacje orzechowych produktów gospodarzy oraz wytworów ich gości z Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej: Pasieki Tomala, Farmy Różnorodności Zyta Bąkała, Lawendy Pod Lasem, KGW w Suszcu i Uzdrowiska Goczałkowice.

W programie ponadto kiermasz ciast dla Jasia Skolasińskiego z Goczałkowic, okazja do zdjęć w ciągniku, obserwacja koników polskich w sąsiadującej z sadem zagrodzie.

Usytuowanie „Tree Nuts” stwarza możliwości wyjść do lasu na grzyby lub do Ośrodka Hodowli Żubrów.

Sąsiadem „Tree Nuts” jest także „Karczma Wiejska”, gdzie czekać będą potrawy Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej oraz Śląskich Smaków.

