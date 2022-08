Wodzisław Śląski: kierowca uderzył w drzewo, konieczne było rozcinanie karoserii, żeby go wydostać. Zobaczcie zdjęcia

Do tego dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę 21 sierpnia, około godziny 14:00, na ulicy Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim. Na miejsce zaalarmowano strażaków, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Gdy ratownicy przybyli na miejsce, zauważyli samochód, który wcześniej wbił się w drzewo.

- Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, w środku samochodu przebywała jedna osoba. Był to kierujący tym pojazdem, który z uwagi na zakleszczenie, nie mógł o własnych siłach wyjść z wraku auta. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych, strażacy rozcięli karoserię i uzyskali dostęp do poszkodowanego. Gdy został wydobyty, przekazano go Zespołowi Ratownictwa Medycznego - mówi bryg. mgr inż. Jacek Filas, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim.