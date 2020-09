Wojewoda z PiS odda uchwałę pis-owskiego zarządu województwa do rozpatrzenia Sądowi Administracyjnemu?

Wojenka wewnątrz PiS o obsadzenie stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 (św. Barbary) trwa w najlepsze. Poseł PO Mateusz Bochenek, który w ramach kontroli poselskiej, sprawdzał zasadność odwołania dyrektor Alicji Cegłowskiej i powołania na to stanowisko Ewy Ficy (jest ona p.o. dyrektora) właśnie otrzymał w tej sprawie pismo od wojewody Jarosława Wieczorka.

Kilka tygodni temu poseł Bochenek zwrócił się do wojewody, by jego służby sprawdziły zgodność z prawem uchwały powołującej Ficę na stanowisko dyrektora. Wojewoda, członek PiS, odpowiedział, że odda sprawę do rozpatrzenia Sądowi Administracyjnemu, jeśli nie zostanie rozstrzygnięty, trwający właśnie konkurs na to stanowisko. Startują w nim m.in. i Fica, i Cegłowska.

Wojewoda odstąpił od swoich czynności właśnie z powodu trwania konkursu, który miał się zakończyć 14 sierpnia (tak napisał w swoim piśmie do Bochenka, posiłkując się zapewne informacjami z zarządu województwa).