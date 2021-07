Wypadek na DW 789 w Woźnikach. Samochód osobowy zderzył się z dostawczakiem. Trzy osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala

Wypadek na DW 789 w Woźnikach

Do wypadku doszło w poniedziałek, wczesnym popołudniem około godz. 14.00 na drodze wojewódzkiej 789 zaraz za Woźnikami, w kierunku Sośnicy.

- Po dojeździe na miejsce stwierdzamy, że doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego toyota z samochodem dostawczym vw caddy. Podróżujący opuścili pojazdy o własnych siłach, jednak trzy osoby z samochodu osobowego, w tym dziecko zostały zabrane przez ZRM do szpitala - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, którzy zostali wezwani na miejsce, by m.in. zabezpieczyć miejsce wypadku.

Na miejscu obecne były także inne służby, m.in. policja i zespół ratownictwa medycznego. Przez jakiś czas trwały utrudnienia w ruchu. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.