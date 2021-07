Zarząd JSW odwołany. Decyzja zapadła na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Domagali się tego związkowcy. Tymczasowym prezesem Stanisław Prusek

W miejsce dotychczasowej prezes Barbary Piontek tymczasowo powołano Stanisława Pruska, który do tej pory był członkiem Rady Nadzorczej. Funkcję tymczasowego prezesa Prusek będzie pełnił przez najbliższe trzy miesiące, do 8 października 2021 roku lub do dnia wyboru nowego prezesa.

Decyzja Rady Nadzorczej spółki najprawdopodobniej jest pokłosiem protestów zorganizowanych przez trzy związki zawodowe działające w JSW. To one domagały się dymisji szefostwa, szczególnie prezes Piontek i wiceprezesa Dudy. Związkowcy zaznaczyli to także w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.