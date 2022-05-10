Зустріч перших леді США та України в Ужгороді. 8 травня у Ужгороді відбулася ніким не анонсована зустріч перших леді: Джил Байден та Олени З

«Сьогодні ви побачите людей, які втратили домівки, спокій, безпеку. Сьогодні у вас буде змога відчути те, що відчувають ці люди. Тут живуть тимчасово переміщені люди, які знайшли прихисток у цій будівлі. В Україні таких центрів зараз дуже багато», – додала Олена Зеленська під час повітання Джил Байден.

Разом перші леді відвідали школу в Ужгороді. На даний момент там знаходяться переселенці із зони активних бойових дій, зокрема з Чернігівщини. Жінки президентів згодом приєдналися до дітей одного з класів цієї школи, які виготовляли власноруч подарунки для своїх матусь. Діти майстрували ведмедиків із картону та паперу, які є символом Закарпатської області.

Джил та Олена також обговорили важливі питання стосовно психологічної допомоги та підтримки для військових та людей, які втратили свої домівки. Байден повідомила про наміри підготувати адаптацію та переклад з англійської програм і практик, які вже діють у США і пов’язанні з подоланням посттравматичним стресовим розладом.