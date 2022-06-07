Звіт про воєнні дії станом на 06.06. Aktualna sytuacja na froncie

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.
Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.
Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się sto trzeci dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
W ciągu ostatnich 24 godzin odparto siedem ataków wroga na kierunkach Donieck i Ługańsk, zniszczono cztery czołgi, trzy systemy artyleryjskie, osiem opancerzonych wozów bojowych i trzy jednostki pojazdów mechanicznych. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły śmigłowiec bojowy Ka-52 i bezzałogowy statek powietrzny.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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