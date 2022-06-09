Звіт про воєнні дії станом на 08.06. Aktualna informacja z frontu

Danylo Samofalov
East News
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Вічна пам'ять жертвам російської агресії... Триває сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупаннти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Trwa sto piąty dzień heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową.

Ukraińscy obrońcy zadają straty rosyjskim okupantom na wszystkich terenach, na których trwają aktywne działania wojenne i są niezachwiani w swojej obronie.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov
[email protected]

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