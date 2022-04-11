Звіт про воєнні дії станом на 09.04. Informacja z frontu

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої Держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.
На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.
На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.
На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.
На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.
Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się czterdziesta piąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Federacja Rosyjska nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę. Okupanci kontynuują przygotowania do ofensywy na wschodzie naszego kraju w celu uzyskania pełnej kontroli nad terytoriami obwodów donieckiego i ługańskiego.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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