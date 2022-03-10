Звіт про воєнні дії станом на 10.03. Aktualna informacja z frontu

Противник продовжує наступальну операцію проти України та геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.
На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
Силами оборони України відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.
На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.
На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.
На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНЕНО Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 13 000 осіб,
танків 335 од,
бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
артилерійських систем – 123 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 29 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 526 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив.
Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!
Разом переможемо!
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
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