Звіт про воєнні дії станом на 10.03. Aktualna informacja z frontu

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу. Не виключається підготовка та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Противник продовжує наступальну операцію проти України та геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

На всіх напрямках ПРОТИВНИКА ЗУПИНЕНО Силами оборони України, успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 13 000 осіб,

танків 335 од,

бойових броньованих машин ‒ 1105 од,

артилерійських систем – 123 од,

РСЗВ - 56 од,

засоби ППО - 29 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки - 526 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив.

Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними!

Разом переможемо!

Російський військовий корабель, іди н….!