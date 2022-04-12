Звіт про воєнні дії станом на 11.04. Informacje z frontu

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій у Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.
Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.
Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.
У Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.
В Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”.
У Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав.
У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу “Азовсталь” та морського порту.
Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське.
На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się 47 doba heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej. Wróg nadal tworzy ofensywną grupę wojsk, która ma działać w kierunku Słobożańskim. Prawdopodobnie w najbliższych dniach okupanci spróbują wznowić ofensywę.
Wierzymy w Siły Zbrojne Ukrainy!
Danylo Samofalov
[email protected]
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Krematorsk. Wzrosła liczba ofiar