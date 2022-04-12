Звіт про воєнні дії станом на 11.04. Informacje z frontu

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій у Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.

Крім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

У Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

В Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”.

У Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.