Звіт про воєнні дії станом на 11.06. Aktualna informacja z frontu

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.
На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.
На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.
Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калибр”.
За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу “Орлан-10”.
Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęło się sto osiem dni heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.
Wróg nadal blokuje żeglugę cywilną w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Sześć kalibru bazujących na okrętach z pociskami manewrującymi jest gotowych do użycia broni rakietowej na Morzu Czarnym.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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