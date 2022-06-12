Звіт про воєнні дії станом на 11.06. Aktualna informacja z frontu

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.