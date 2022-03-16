Звіт про воєнні дії станом на 16.03. Aktualne informacje z linii frontu

Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу.
На Сіверському напрямку противника зупинено.
Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.
Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.
У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка.
На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
Продовжується блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.
На Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.
У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.
На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.
Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Cумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.
У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке.
Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02 по 16.03,
орієнтовно склали: близько 13800 осіб.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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Oświadczenie prasowe Prezydenta Turcji Recepa Tayyıpa Erdoğana