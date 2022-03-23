Звіт про воєнні дії станом на 23.03. Aktualna informacja z frontu

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках.
На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.
На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.
В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.
На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.
Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням.
Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує прикриття наземного угруповання та важливих об’єктів інфраструктури, здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника.
Віримо у Збройні Сили України ! Зберігаємо спокій ! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Trwa dwudziesty ósmy dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Grupa sił obronnych nadal prowadzi operację obronną na niektórych obszarach.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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