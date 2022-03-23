Granica nadziei

Звіт про воєнні дії станом на 23.03. Aktualna informacja z frontu

Danylo Samofalov
fot. AP/Associated Press/East News
Udostępnij:
Вічна пам'ять жертвам російської агресії... Триває двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках.

На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.

На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.

В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.

На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.

Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням.

Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує прикриття наземного угруповання та важливих об’єктів інфраструктури, здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника.

Віримо у Збройні Сили України ! Зберігаємо спокій ! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Trwa dwudziesty ósmy dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Grupa sił obronnych nadal prowadzi operację obronną na niektórych obszarach.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov
[email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Paweł Jabłoński o działaniach polskiej dyplomacji i pomocy Ukrainie

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie