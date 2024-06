Agresor z Zawiercia usłyszał 10 zarzutów. Znęcał się nad żoną i nastoletnią córką. Trafił już za kratki

Agresor z Zawiercia usłyszał 10 zarzutów. Znęcał się nad żoną i nastoletnią córką

Zawierciańscy policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który wszczynał awantury ze swoją żoną. 54-latek uderzył też kobietę. Jak się okazało, wobec sprawcy zawierciański sąd już wcześniej wydał nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do niej oraz ich córki. Ten jednak go lekceważył. Mundurowi stwierdzili, że z jego strony wciąż dochodzi do przemocy domowej. Policjanci wszczęli więc ponownie procedurę Niebieskiej Karty.

- W trakcie prowadzonego postępowania stróże prawa ustalili, że 54-latek kilkukrotnie złamał zakaz i nakaz. Groził 48-letniej kobiecie, znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Ubliżał, popychał i uderzał. Przemoc stosował także wobec swojej nastoletniej córki - mówi podkom. Marta Wnuk, oficer prasowy policjantów z Zawiercia.

Nietrzeźwy mężczyzna został zatrzymany i usłyszał łącznie 10 zarzutów. Z racji tego, że działał w warunkach recydywy sąd przychylił się do wniosku zawierciańskiej prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mieszkaniec Zawiercia trafił za kraty, gdzie spędzi najbliższe 2 miesiące.