Awaria pociągu w Mikołowie. Jak długo potrwają utrudnienia?

O 5.10 na stacji w Mikołowie zepsuł się pociąg Kolei Śląskich relacji Wodzisław Śląski-Bieruń Nowy. Jak nam powiedziała rzeczniczka Kolei Śląskich, Patrycja Tomaszczyk, awarii nie dało się usunąć na miejscu i zapadła decyzja o odholowaniu pociągu do bazy w Katowicach.

Podróżnym zaproponowano dalszą podróż trasą okrężną przez Łaziska Średnie i Tychy lub komunikacją autobusową na trasie Katowice-Piotrowice - Orzesze Jaśkowice.

Po dziewiątej pojazd holujący ruszył z Katowic w kierunku do Mikołowa. Jak nam powiedziała rzeczniczka KŚ, utrudnienia w kierunku Rybnika, Raciborza i Chałupek mogą potrwać do ok. 10.30.