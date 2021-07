Bytom. Jest raport o stanie miasta. Rok 2020 stał pod znakiem inwestycji i walki z pandemią koronawirusa

Bytom: jest już raport o stanie miasta. Jaki to był rok?

We wtorek, 20 lipca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu pojawił się raport o stanie miasta. Przypomnijmy, że na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta jest zobowiązany do jego przedstawienia. Obejmuje on podsumowanie działalności w roku poprzednim.

Mieszkańcy Bytomia mogą się już z jego treścią zapoznać, a także wziąć udział w dyskusji na temat raportu podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 lipca.

Ubiegły rok w Bytomiu stał przede wszystkim pod znakiem różnego rodzaju inwestycji i walki ze skutkami pandemii koronawirusa.