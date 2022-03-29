Чи зможе світ вижити без російської нафти та газу? Сzy świat przetrwa bez rosyjskiej ropy i gazu?

Ряд санкцій проти Росії заборонив імпорт нафти газу та вугілля. ЄС скорочує імпорт російського газу на дві третини, а Велика Британія має відмовитися від нафти до кінця року. Такий різкий перехід не може пройти занадто гладко, тому спостерігається значний зріст цін. Деякі експерти говорять, що відмова від російських ресурсів призведе до катастрофічних наслідків для світового ринку, проте інші вважають, що війна може прискорити перехід від нафтових держав до тих, які розбагатіють на електриці. Уряди всього світу миттєво зреагували та розпочали пошуки альтернатив. Так наприклад Байден зустрічався з венесуельським диктатором Ніколасом Мандуро, щоб обговорити можливості більшого постачання.

Переломні події у світі несуть не лише економічні втрати. Зміни в енергопостачанні, звісно ж, вплинуть негативно на економіку певних кран, але зможе сформувати нову незалежність для інших та відкрити нові можливості. Європа вже оголосила свої наміри отримати енергетичну незалежність від Росії до 2030 року. Франція, натомість, планує збудувати шість нових атомних станцій, а Британія буде швидко будувати нове покоління реакторів.