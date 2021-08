Extremalna Bitwa o Sosnowiec. Deskorolkowy Puchar Polski i BMX OPEN w Parku Kuronia. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę 31 lipca deskorolkarze mogli pochwalić się swoimi umiejętności podczas Deskorolkowego Pucharu Polski. Zawody odbyły się w popularnym Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Pojawili się tam też wielbiciele BMXów. To była Extremalna Bitwa o Sosnowiec. Zobaczcie zdjęcia.

Deskorolkowy Puchar Polski w Sosnowcu Wielbiciele deski mieli sobotę pełną atrakcji. To właśnie wtedy, praktycznie przez cały dzień odbywała się Extremalna Bitwa o Sosnowiec. To była już siódma edycja tego wydarzenia. W Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym można było podziwiać różne tricki i zobaczyć jak deskorolkarze oraz riderzy (osoby jeżdżące na bmx) walczyli ze sobą o to, która dyscyplina zrobi większe show - deska czy rower. Oczywiście walka przebiegała w formie przyjacielskiej. W skate parku, w którym odbywały się zawody często możemy spotkać osoby jeżdżące na bmx, rolkach czy deskorolkach. Zobacz zdjęcia

Wydarzenie rozpoczęło się już o godz. 10, a zawodnicy mogli zapisywać się do udziału w mistrzostwach aż do godz. 13. Na początku odbywały się eliminacje w kategorii Under 16 i open. Później ok. godz. 13.30 można było podziwiać finałową walkę bmx. Po rozdaniu nagród mogliśmy zobaczyć zmagania deskorolkarzy w kategoriach girl, under 16 i open. W kategorii girl najlepsze były: Wanessa Curyło, Weronika Chromańska i Katarzyna Kawa. W kategorii under 16 na podium stanęli: Kacper Mania, Norbert Pabis i Dawid Pełka. W kategorii open zwyciężyli: Daniel Leśniak, Mateusz Okuła i Damian Chrobot. Rywalizacja zakończyła się około godz. 18.

Walka musiała być zacięta, bo było o co walczyć. Pula nagród finansowych wynosiła 4000 zł, a do tego kolejne nagrody rzeczowe przygotowali sponsorzy wydarzenia. Głodni uczestnicy mogli zjeść coś dobrego m.in. z foodtrucka Dojo Street Food. Zawody deskorolkowe liczyły się jako czwarty przystanek Deskorolkowego Pucharu Polski. To nie pierwszy w województwie śląskim. Zawody rozpoczęły się w Dąbrowie Górniczej, a zakończą się 21 września w ramach dziesiątego przystanku w Katowicach.

Organizatorem mistrzostw był m.in. Polish Skate Federation, organizacja, której głównym celem jest szeroko pojęta promocja skateboardingu w Polsce, organizacja oficjalnych Mistrzostw Polski, kursów trenerskich, instruktorskich i sędziowskich, oraz zażądzanie Polską Kadrą Deskorolki.

Spis Powszechny 2021: są pierwsze kary za odmowę spisania się