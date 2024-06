Gliwiccy kardiolodzy wszczepili pacjentowi jeden z najnowocześniejszych rozruszników

- Wyjątkowość tego zabiegu polegała na tym, że wszczepiliśmy pacjentowi rozrusznik serca z najbardziej nowoczesnym typem stymulacji, gdyż była to stymulacja układu umożliwiającego wytwarzanie i przewodzenie impulsów elektrycznych generujących fizjologiczne skurcze przedsionków i komór - wyjaśnia dr Anna Szajerska - Kurasiewicz ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. - Do tej pory wszczepialiśmy elektrodę najczęściej do koniuszka prawej komory, a teraz właśnie do tego układu, do lewej odnogi pęczka Hisa. Powoduje to, że impuls w sercu rozchodzi się najbardziej fizjologiczną z możliwych dróg. Pacjent odczuwa olbrzymie korzyści: nie ma objawów kardiomiopatii postymulacyjnej, która występowała u chorych po implantacjach zwykłych rozruszników serca – tłumaczy.