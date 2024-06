Średniowieczne Bielsko. Stowarzyszenie Olszówka zaprasza na interesującą podróż do przeszłości

- Zachowany do dziś i czytelny w terenie układ średniowieczny Bielska jest doskonałym pretekstem do poznania najstarszej części miasta. Centralnym punktem tego układu jest rynek, na którym do dziś toczy się życie, a dla średniowiecznych mieszkańców był najważniejszym miejscem spotkań. A motywacji było wiele, bo tu biło serce miasta. Wszystkie budynki wokół skrywają niejedną tajemnicę. Od dachów po piwnice. Te ostatnie, paradoksalnie najwięcej! Bo właśnie w podziemnej części Bielska są zachowane najstarsze ślady ludzi, którzy dali podwaliny do rozwoju naszego miasta. Bielsko ma to szczęście, że zachował się tu do dziś średniowieczny układ miasta. Nawet jak niektóre budynki przy rynku są szersze, to ich miara jest wielokrotnością tej oryginalnej ze średniowiecza - informuje Stowarzyszenie Olszówka.