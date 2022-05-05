ЄС представив шостий пакет санкцій проти Росії: що він включає. (UE wprowadziła szósty pakiet sankcji wobec Rosji: co zawiera)

Шостий пакет включає в себе:

Санкції проти високопоставлених військових та інших осіб, які звинувачуються у скоєнні військових злочинів у Бучі та винних у блокаді Маріуполя

Відключення від SWIFT ще декількох російських банків. Серед них найбільший російський банк - "Сбербанк".

Заборону державних інформаційних мовників країни-агресора.

Поетапну відмову від російської нафти.

"Ми подбаємо про те, щоб поставки російської нафти поступово припинити упорядковано. Таким чином, щоб ми та наші партнери могли забезпечити альтернативні шляхи постачання та мінімізувати вплив на світові ринки. Тому ми поступово припинимо поставки сирої нафти в Росію протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця року", — сказала фон дер Ляєн.

Поки що невідомо, як саме заборонятимуть експорт російської нафти: запроваджуватимуть повне ембарго, як наприклад щодо вугілля, яке повністю припинять купувати з серпня; поступово, щомісяця знижуючи максимальний поріг експорту (на першому етапі це може торкнутися лише танкерної нафти); чи введуть додаткові мита.

Тим часом Австрія, Угорщина та Словаччина, які вагалися, чи підтримувати ембарго на поставки російської нафти, відкликали вето.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, вирішальним фактором є те, що уряд Німеччини більше не буде гальмувати запровадження ембарго. Причиною зміни курсу Німеччини, ймовірно, є останні успіхи в пошуку альтернативних постачальників нафти. Міністр економіки Роберт Хабек оголосив, що залежність Німеччини від російської нафти була зменшена з 35 відсотків до 12 відсотків протягом восьми тижнів.

У виданні стверджують, що гальмували нафтове ембарго Угорщина, Австрія та Словаччина, а також Іспанія, Італія та Греція. За словами дипломатів, такі країни, як Словаччина та Угорщина, поки що були проти швидкої заборони на імпорт, головним чином через високу залежність від поставок російської нафти.

У південноєвропейських країнах, тим часом, очікуване підвищення цін на енергоносії після ембарго сприймається споживачами з великим занепокоєнням. Влада цих країн побоюється протестів на тлі збільшення цін на енергоносії.

Jednak nawet w przypadku nałożenia embarga rosyjska ropa może być dostarczana na rynek europejski przynajmniej do jesieni, a nawet zimy. Europa, w szczególności Niemcy, chcą zabezpieczyć się przed „okresem przejściowym”, dopóki nie znajdą nowych, wiarygodnych źródeł ropy.

Anastasiia Popenko

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