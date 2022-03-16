Легалізація побуту та ринок праці. Legalizacja pobytu oraz rynek pracy

Громадяни України зможуть приступити до роботи без необхідності отримувати дозволи на роботу, як того раніше вимагало законодавство.
Щоб отримати роботу в Польщі, кожен українець, хто перетнув кордон після 24 лютого, має легалізувати свій побут. Для цього слід зареєструватися і підтвердити свою особу у місцевій адміністрації, де також можна отримати PESEL – польський аналог ідентифікаційного коду.
Якщо у громадянина України немає підтвердження про в'їзд до Польщі, його слід отримати в одному з рецепційних пунктів (довідка про перетин кордону), а потім реєструватися у місцевій адміністрації, після чого необхідно подаватися на карту тимчасового побуту. Час реєстрації громадян, котрі не отримали штамп у паспорті при перетині кордону або перетинали кордон без наявного документу, становить 60 днів.
Громадяни України, які прибули до Польщі починаючи з 24 лютого, зможуть легально проживати та працювати протягом 18 місяців. Роботодавці та працівники зобов’язані дотримуватись всіх положень Трудового або Цивільного кодексу, які регулюють трудові відносини в Республіці Польща. Якщо укладається трудовий договір, то застосовуються положення Трудового кодексу. Будь-який із цих договорів повинен бути укладений у письмовій формі, а за необхідності також перекладений другою мовою (наприклад, українською або англійською).
Для легалізації побуту громадянам України, котрі прибули до Польщі через Словаччину ,Угорщину чи інші держави, потрібно буде податися на карту тимчасового побуту( котра видається в середньому через пів року, від моменту подачі документів, на період 1,5-3 років).
Другим найважливішим елементом закону про допомогу громадянам України є доступ українських дітей до польської системи освіти. В особливо обґрунтованих випадках воєвода може видати дозвіл на ведення дитячо-виховного закладу для дітей громадян України. Їх утримання буде фінансуватися з державного бюджету Польщі.
Solomiia Mykytsei
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