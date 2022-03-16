Легалізація побуту та ринок праці. Legalizacja pobytu oraz rynek pracy

Громадяни України зможуть приступити до роботи без необхідності отримувати дозволи на роботу, як того раніше вимагало законодавство.

Щоб отримати роботу в Польщі, кожен українець, хто перетнув кордон після 24 лютого, має легалізувати свій побут. Для цього слід зареєструватися і підтвердити свою особу у місцевій адміністрації, де також можна отримати PESEL – польський аналог ідентифікаційного коду.

Якщо у громадянина України немає підтвердження про в'їзд до Польщі, його слід отримати в одному з рецепційних пунктів (довідка про перетин кордону), а потім реєструватися у місцевій адміністрації, після чого необхідно подаватися на карту тимчасового побуту. Час реєстрації громадян, котрі не отримали штамп у паспорті при перетині кордону або перетинали кордон без наявного документу, становить 60 днів.

Громадяни України, які прибули до Польщі починаючи з 24 лютого, зможуть легально проживати та працювати протягом 18 місяців. Роботодавці та працівники зобов’язані дотримуватись всіх положень Трудового або Цивільного кодексу, які регулюють трудові відносини в Республіці Польща. Якщо укладається трудовий договір, то застосовуються положення Трудового кодексу. Будь-який із цих договорів повинен бути укладений у письмовій формі, а за необхідності також перекладений другою мовою (наприклад, українською або англійською).