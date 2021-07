Malaga i andaluzyjskie prowincje zachwycają. To piękne krajobrazy, niesamowity klimat i kawał historii. Opowiada Katarzyna Kasperek

Paseo, czyli spacerem po Maladze

Przyleciałam do Malagi w porze określanej słowem madrugaga, czyli między północą a wschodem słońca. Ulice wypełniał tłum spacerowiczów, gwar dochodził nawet z uliczek położnych na obrzeżu miasta. Tu nikt nie pozwala na to by to zegar decydował o której należy się położyć spać. Kawiarniane stoliki ukryte w głębi uliczek zachęcają by w miłym towarzystwie zjeść trzydaniową kolację lub przekąsić tapas. Niektóre z nich, z białymi obrusami aż do samej ziemi jawią się niczym baletnice na środku „salonowej” Malagi, czekający na pierwszych gości.

Ludzie wychodzą na ulicę na tradycyjne paseo, czyli spacer. Kto zabroni mi rozpoczęcia urlopu od wzniesienia lampki słodkiego, czerwonego wina z widokiem na katedrę? Przecież nigdzie się mi nie spieszy. Ponadto w XIX wieku miejsce to słynęło z wina zwanego Malagą, które podbiło całą Europę, a zwłaszcza Wielką Brytanię. Malaga to słodkie, esencjonalne wino o aromacie rodzynek polanych karmelem. Niestety w 1876 roku filoksera (groźna dla winorośli mszyca) zniszczyła miejscowe winnice.