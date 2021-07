Muszla koncertowa w Parku Zamkowym w Mysłowicach przeszła do historii. Został po niej tylko gruz. Trwa przebudowa parku

Wyburzono muszlę koncertową w Parku Zamkowym. Był to jeden z symboli Mysłowic

Symbol Parku Zamkowego zniknął z Mysłowic. Muszla koncertowa znajdująca się w centralnym miejscu parku została wyburzona. Obiekt od lat nie był wykorzystywany przez Urząd Miasta czy jednostki kultury. Jego ściany zdobiły brzydkie graffiti, a na scenie często można było znaleźć butelki po alkoholu. Nikt raczej nie chciał przy niej przebywać, a jednak - mieszkańcy chcieli, by nie zniknęła podczas rewitalizacji parku. Urząd Miasta pytał mysłowiczan, co powinni zrobić z kultowym obiektem. Większość wypowiedziała się, by go wyremontować. Wielu wspomina różne imprezy, które działy się w parku przed laty i nie wyobrażała sobie, żeby obiekt zniknął.