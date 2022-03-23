Наші лікарі – безумовно найкращі в цілому світі! Nasi lekarze są zdecydowanie najlepsi na całym świecie!

Щорічно в Охматдиті лікують більше 20 000 дітей та близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні. Проводиться понад 10 000 операцій. Ще близько 65 000 пацієнтів отримують консультації у поліклініці.
Під час війни спеціалісти Охматдиту продовжують виконувати найскладніші невідкладні операції: нейрохірурги врятували маленького киянина, у якого стався інсульт.
Тарасу ще немає й трьох років. Із самого народження хлопчика супроводжує вроджена вада -- судинна патологія головного мозку. Тиждень тому у нього несподівано відмовили ліві рука та нога. Швидкою дитину привезли до Охматдиту. Зв'язувалося, у хлопчика стався геморагічний інсульт, в результаті якого виникла внутрішньомозкова гематома у глибинних структурах мозку. Врятувати дитину могла лише невідкладна нейрохірургічна операція найвищого рівня.
Лікарі кажуть, найціннішим у цій ситуації був час. Батькам неймовірно пощастило, що вони були у Києві й швидко звернулися до Охматдиту. Дитина потребувала операції 5-го рівня складності, яку виконують навіть у мирний час не у всіх лікарнях. Для цього потрібні найкваліфікованіші спеціалісти та сучасне обладнання.
«Коли дитина поступила в лікарню, Їй одразу провели тотальне обстеження. Тоді ми вже розуміли, що маємо мало часу. У хлопчика було об'ємне утворення у глибинних структурах мозку, що тиснуло на здорові тканини, як наслідок виник гострий неврологічний дефіцит. Ми розуміли, що треба бігти в операційну»,-- коментує завідувач відділення нейрохірургії Охматдиту Павло Плавський.
Команда спеціалістів провела видалення внутрішньомозкової гематоми та каверноми. Надскладне хірургічне втручання тривало 4 години. Попри повітряні тривоги та обстріли, команда спеціалістів Охматдиту не зупинялася ні на хвилину. На всіх етапах хірургічного втручання лікарі використовували надсучасний інтраопераційний ультразвуковий апарат - ВК 5000, що дозволило тотально видалити гематому та каверному. Також команда використовувала інтраопераційний нейромоніторинг для контролю рухових чутливих провідних шляхів.
Діаметр гематоми з каверномою складав 5см. Після її видалення, лікарі виконали зупинку усіх дрібних кровотеч. Завдяки чудовій роботі анестезіологів, дитина почала самостійно дихати ще на операційному столі. За дві години після операції у хлопчика почали відновлюватися рухи в руці й нозі. Вже за добу дитину з реанімації перевели до відділення. З батьком він продовжує лікування в Охматдиті. Вдома на маленького Тараса чекають мати та брат-близнюк.
Okhmatdyt wykonał i nadal wykonuje ważne zadanie polegające na zmniejszeniu śmiertelności dzieci. Ich priorytetem jest zachowanie zdrowia dzieci, zrobienie wszystkiego, co możliwe, a czasem niemożliwego, aby przywrócić funkcje, poprawić jakość życia.
Anastasiia Popenko
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