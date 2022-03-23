Наші лікарі – безумовно найкращі в цілому світі! Nasi lekarze są zdecydowanie najlepsi na całym świecie!

Щорічно в Охматдиті лікують більше 20 000 дітей та близько 28 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні. Проводиться понад 10 000 операцій. Ще близько 65 000 пацієнтів отримують консультації у поліклініці.

Під час війни спеціалісти Охматдиту продовжують виконувати найскладніші невідкладні операції: нейрохірурги врятували маленького киянина, у якого стався інсульт.

Тарасу ще немає й трьох років. Із самого народження хлопчика супроводжує вроджена вада -- судинна патологія головного мозку. Тиждень тому у нього несподівано відмовили ліві рука та нога. Швидкою дитину привезли до Охматдиту. Зв'язувалося, у хлопчика стався геморагічний інсульт, в результаті якого виникла внутрішньомозкова гематома у глибинних структурах мозку. Врятувати дитину могла лише невідкладна нейрохірургічна операція найвищого рівня.

Лікарі кажуть, найціннішим у цій ситуації був час. Батькам неймовірно пощастило, що вони були у Києві й швидко звернулися до Охматдиту. Дитина потребувала операції 5-го рівня складності, яку виконують навіть у мирний час не у всіх лікарнях. Для цього потрібні найкваліфікованіші спеціалісти та сучасне обладнання.