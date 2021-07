Nowy Wełnowiec w Katowicach. Co się dzieje na budowie nowej dzielnicy? Rok po prezentacji projektu i wizualizacji jest małe opóźnienie

Pamiętacie? Rok temu, na koniec czerwca 2020, spółka Eko-Bryza z byłym prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem na czele i znamienici architekci z pracowni JEMS pokazali spektakularne wizualizacje nie osiedla, a całej nowej dzielnicy Katowic. Projekt nazywa się Nowy Wełnowiec i ma powstać na terenach dawnej cynkowni w Wełnowcu (niżej przeczytacie o oczyszczaniu terenu). Jego sercem miał być park, osiedle miało być lepsze, niż Wilanów w Warszawie, ruch samochodów - ograniczony do minimum. Na 25 hektarach mają stanąć mieszkania w wyższych i niższych blokach, akademiki, dom spokojnej starości, obiekty usługowe, handlowe. W sumie potrzeba na to 2 mld złotych. Inwestor zapowiedział, że budowa zacznie się w 2023, a skończy w 2033 roku. Ma więc sporo czasu. Mija rok. Co w tym czasie działo się z projektem i czy jest aktualny?