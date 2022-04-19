Обережно міни! Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет?

За статистикою, більш 50% мирних жителів гинуть не безпосередньо від воєнних дій, а в наслідок недотримання правил безпеки. Російські окупанти залишають небезпечні снаряди в населених пунктах, тим самим в рази збільшуючи небезпеку для мирних жителів. Це може бути як міни і танкові снаряди, так і ручні гранати. Варто серйозно віднестись до цього питання і не нехтувати своїм життям!

На сьогоднішній день, вже надходить багато підтвердженої інформації про випадки підриву людей у різних місцях, не лише у лісосмугах і вздовж доріг. Були зафіксовані також випадки підриву на розтяжках (це тоненький малопомітний дріт, при зачіпанні якого буде ініційований вибуховий пристрій) вздовж річок, які мали чи й надалі мають стратегічне значення для лінії фронту і де теоретично можливе їх форсування (Дніпро, Дністер, Десна, Сіверський Донець). Потенційно небезпечними можуть бути й пляжі на Причорноморському побережжі.

Весь світ вже впевнився в тому, що для російського солдата не існує нічого святого, тому варто мати свідомість того, що натрапити на міни можливо не лише на відкритому просторі. Вибухонебезпечні предмети можуть бути практично будь – де: на вулицях, в покинутих будинках та, навіть, на дитячих майданчиках. У містах ж ворог найчастіше закладає їх у мобільні пристрої, дитячі іграшки, аптечки, продуктові набори, в зброю та її деталі.

Що ж робити у разі виявлення потенційно небезпечного предмету або безпосередньо міни?

1. Не наближуйтесь і в жодному випадку не чіпайте цей предмет!

2. Негайно повідомте про знахідку спеціальні служби (101 або 102), а також за можливості представників місцевої влади або ЗСУ.

3. Якщо поряд знаходяться інші люди, попередьте і їх про можливу небезпеку.

4. Відійдіть якомога далі і вже на безпечній відстані очікуйте приїзду спеціалістів та вкажіть розташування підозрілого предмету.

Найчастіше окупанти розставляють міни - протитанкові, мінометні, протипіхотні, а також артилерійські і танкові снаряди і ручні гранати. Не намагайтеся проникнути в покинуту військову техніку і не торкайтеся до боєприпасів! Ворог може також замінувати і тіло померлої людини, а у великих містах мінуються цінні речі – побутова техніка, смартфони, ювелірні прикраси, іграшки. Будьте обачні та бережіть себе!