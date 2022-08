Pijani rowerzyści to plaga na wakacjach. Ponad 700 osób zatrzymanych przez policję

Śląska Policja na początku wakacji zatrzymała już ponad 700 rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych pod wpływem alkoholu, w tym aż 530 w stanie nietrzeźwości, czyli o zawartości alkoholu w organizmie powyżej pół promila.

- Zgodnie z nowym taryfikatorem grozi mandat w wysokości 2,5 tys. zł, a w przypadku, gdy ta sprawa trafi do sądu grzywna może wynieść nawet i 30 tys. zł. Są to skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które mogą prowadzić do tragedii na drodze. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu upośledza nasze zmysły, wpływa na naszą jazdę, a to z kolei negatywnie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wyjaśnia nam mł. asp. Szymon Czysz z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice.