Przystanek Zachód w Żorach. Jak dziś wygląda miejsce do rekreacji? Jest monitoring, miejsce wygląda na zadbane

Przystanek Zachód w Żorach. Jak dziś wygląda miejsce do rekreacji?

To jedno z tych miejsc, gdzie mieszkańcy Żor mogą odpocząć z dala od zgiełku miasta. "Przystanek Zachód" położony w okolicy stawu ERG, w zachodniej dzielnicy miasta, zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku. Jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna, a także miejsce do naprawy rowerów. Co więcej, można tu znaleźć również betonowe miejsce do grillowania oraz zadaszoną wiatę. Jest także dostęp do wody, zaś nieopodal znajduje się parking. Wszystko, czego trzeba do chwili wypoczynku.

Jak dziś wygląda to miejsce? Jest czysto, przestrzeń jest zadbana. To również dzięki temu, że teren został objęty monitoringiem, dlatego wandale znajdują się pod czujnym okiem kamer. Warto jednak, by sami odwiedzający zostawiali to miejsce w takim stanie, jakim je zastali.