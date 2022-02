Rybnik. Spotkanie w sprawie CPK nie uspokoiło mieszkańców gmin. Jedyny konkret: jeden z wariantów trasy zostanie wyłoniony w lipcu Barbara Kubica-Kasperzec

Jeden z czterech proponowanych wariantów przebiegu kolei dużych prędkości zostanie wybrany najprawdopodobniej w lipcu tego roku i to wokół niego prowadzone będą dalsze prace projektowe. To w zasadzie jedyna konkretna informacja po spotkaniu informacyjnym w sprawie budowy kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego dla mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny i Rybnika. Spotkanie w trybie online odbyło się w piątkowe popołudnie. Pytań i wątpliwości było dużo, ale odpowiedzi jeśli już padały to raczej mało konkretne, mimo że spotkanie trwało ponad trzy godziny.