Spis powszechny 2021. Ślązacy spisują się przez internet. Odmówiłeś rachmistrzowi udziału w spisie przez telefon? Zapłacisz karę

Do zakończenia spisu powszechnego pozostał ponad miesiąc. Większość Polaków ma już ten obowiązek za sobą. Do 4 sierpnia 2021 roku spisało się 50,76 proc. Polek i Polaków. Natomiast w województwie śląskim do spisu przystąpiło niewiele mniej, bo 49,69 proc. mieszkańców. Najwięcej osób w województwie śląskim spisało się w następujących gminach:

Opatów 82,80 proc.

Hażlach 76,70 proc.

Dębowiec 75,30 proc.

Województwa, w których spisało się najwięcej osób, to kolejno: opolskie - 56,80 proc., podkarpackie – 54,70 proc. oraz świętokrzyskie – 54,30 proc.

Ślązacy najchętniej spisują się poprzez samospis CAWI, czyli poprzez Internet. Aż 70,54 proc. respondentów w taki sposób się spisało. Drugim najpopularniejszym sposobem jest wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny CATI - 27,60 proc. Ślązaków wykorzystało tę możliwość. Cała reszta – 1,86 proc. - złożyła wywiad bezpośredni CAPI.