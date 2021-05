Spodek kończy 50 lat. To symbol Katowic i arena największych sportowych i muzycznych wydarzeń. Dziś z tej okazji nadaje "Studio Spodek"

Początek drugiej połowy XX wieku to epoka podboju kosmosu. Nic dziwnego, że wybitni architekci inspirowali się niezwykłymi wydarzeniami. Pierwotnie planowana hala widowiskowo-sportowa miała stanąć w dzisiejszym Parku Śląskim, niedaleko - równie ciekawego - budynku Planetarium.

Czy można sobie wyobrazić Katowice bez Spodka? Nie! Zadziwiający, intrygujący, pobudzający wyobraźnię symbol miasta świętuje 50 lat! Słynną halę otwarto dokładnie 8 maja 1971 roku. Wszystkim kojarzy się z UFO, czyli niezidentyfikowanym obiektem latającym, jakie - być może - gdzieś tam nad nami przemierzają przestrzeń kosmiczną. Jak to się stało, że Spodek wylądował właśnie w Katowicach?

Z tej okazji 8 maja zaprasza "Studio Spodek". To debaty o ikonie architektury, jaką jest Spodek, a także wirtualne zwiedzanie katowickiej hali. Usłyszymy sporo wspomnień ciekawostek i anegdot związanych z historią Spodka.

Co ciekawe, tak naprawdę jego konstrukcja przypomina... leżące koło od roweru.

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa przez 50 lat była świadkiem wielu głośnych wydarzeń. Rok po oddaniu do użytku przez 6 godzin (!) przemawiał w niej Fidel Castro. Co ciekawe, w Spodku pojawił się w mundurze górniczym.

Wymienić wszystkie zawody sportowe, koncerty muzyczne to spora sztuka. Wystarczy wspomnieć, że to tutaj 8 kwietnia 1976 roku w trakcie mistrzostw świata w hokeju na lodzie doszło do sensacji. Polska pokonała ówczesnych faworytów i mistrzów olimpijskich reprezentację ZSRR 6:4. Po 25 porażkach z radzieckimi hokeistami triumf Polaków śledziło na żywo 10 tysięcy widzów.