Utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na węźle Brzęczkowice zaczął się remont wiaduktu. Tu krzyżują się A4 i S1

Dziś rozpoczął się remont wiaduktu na węźle Brzęczkowice na A4

Zwężenia pod wiaduktem na A4 i nowy znak STOP

W związku z prowadzonymi pracami, od 25 stycznia br. pod wiaduktem wprowadzone zostanie zawężenie prawej części jezdni autostrady A4 w kierunku do Krakowa, przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami i z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Łódź-Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony będzie znak STOP.

Od 26 stycznia pod wiaduktem obowiązywać będzie ruch zawężoną prawą części jezdni autostrady A4 w kierunku do Katowic z prędkością ograniczoną do 60 km/godz., przy utrzymaniu dwóch pasów. Na łącznicy węzła relacji Cieszyn-Katowice (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony będzie znak „STOP”.

W nocy z 25 na 26 stycznia na jezdni w kierunku Katowic nastąpi w tym miejscu czasowe zawężenie przejazdu do jednego pasa ruchu.