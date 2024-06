W Bytomiu przy Chorzowskiej otworzył się nowy Lidl. Pierwsi klienci byli na miejscu grubo przed godz. 6. Nie zabrakło promocji ZDJĘCIA

W Bytomiu otworzył się kolejny już Lidl. Od 6 czerwca, można robić pierwsze zakupy w siódmym sklepie tej sieci w tym mieście, który powstał przy ul. Chorzowskiej 86. Nowy sklep sieci Lidl Polska w Bytomiu ma powierzchnię około 1351 metrów kwadratowych. Zatrudnia 20 osób. Placówka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 18. Zmotoryzowani klienci mogą korzystać z 30 miejsc parkingowych. W nowym Lidlu wykorzystano nowoczesne rozwiązania, m.in.: odzysk ciepła z lad chłodniczych i pompy ciepła.