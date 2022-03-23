Героїчна постава Президента України. Bohaterska postawa Wołodymyra Zełenskiego

Дійсно, сьогодні український народ, під чітким керівництвом головнокомандуючого країною та ЗСУ – президентом Володимиром Зеленським, творить нову сторінку історії своє вільної і незалежної країни. Діючи разом, синхронно і чітко, як один механізм ми впевнено йдемо до перемоги і реалізації поставлених цілей. Тепер, цілий світ назавжди запам'ятає силу і міць українського духу, ми довели кожному -„Козацькому роду – нема переводу!”.

Ключовою постаттю України являється президент Володимир Зеленський. Після рішучих дій і реалізації ефективної оборони від агресора, Зеленський постав перед своїм народом з нової сторони. Не секрет, що великий відсоток громадян України та світових лідерів, були скептично налаштовані відносно ефективності президенства, після його перемоги у 2019 році. Натомість, з початком війни, Володимир Зеленський постав у новому світлі, світлі сміливого, мотивуючого, рішучого і харизматичного лідера. У Мережі захоплюються мужністю президента України, який разом з армією та підтримкою міжнародних партнерів відстоює нашу землю та незалежність.