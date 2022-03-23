Героїчна постава Президента України. Bohaterska postawa Wołodymyra Zełenskiego

Дійсно, сьогодні український народ, під чітким керівництвом головнокомандуючого країною та ЗСУ – президентом Володимиром Зеленським, творить нову сторінку історії своє вільної і незалежної країни. Діючи разом, синхронно і чітко, як один механізм ми впевнено йдемо до перемоги і реалізації поставлених цілей. Тепер, цілий світ назавжди запам'ятає силу і міць українського духу, ми довели кожному -„Козацькому роду – нема переводу!”.
Ключовою постаттю України являється президент Володимир Зеленський. Після рішучих дій і реалізації ефективної оборони від агресора, Зеленський постав перед своїм народом з нової сторони. Не секрет, що великий відсоток громадян України та світових лідерів, були скептично налаштовані відносно ефективності президенства, після його перемоги у 2019 році. Натомість, з початком війни, Володимир Зеленський постав у новому світлі, світлі сміливого, мотивуючого, рішучого і харизматичного лідера. У Мережі захоплюються мужністю президента України, який разом з армією та підтримкою міжнародних партнерів відстоює нашу землю та незалежність.
«Трамп намагався підкупити його, щоб шантажувати Байдена. Путін гопнічно буллив, щоб він здав країну. США запропонували евакуювати, але він сказав, що „це війна і йому потрібна амуніція, а не втеча“. Політики перетворюються на клоунів, клоуни стають героями. Путін ще не усвідомив, як він, який ховається в бункері й боявся підійти до власних громадян без юрби охоронців, виглядає зараз на тлі Зеленського». Так висловився про президента України Михайло Ходорковський — російський підприємець, громадський та політичний діяч.
За свою героїчну поставу, котру від імені усього українського народу, демонструє Зеленський, Президент отримав медаль Свободи Рональда Рейгана. Посол України у США Оксана Маркарова одержала для Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник президентської фундації Рональда Рейгана - Фредерік Раян.
Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство президента України та незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рейган присвятив своє життя. За весь час існування нагороди ( від 1992 року) її лауреатами стали лише 10 осіб.
Наш Президент своєю поставою мобілізує та мотивує увесь український народ – діяти, а світ – допомагати.
Разом переможемо!
Слава Україні!
Prezydent Ukrainy jest kluczową postacią dla narodu Ukrainy i całego świata. W imieniu państwa demonstruje ukraińską moc, silę i odwagę. Za swoją działalność, został nagrodzony medalem R.Reigana.
Solomiia Mykytsei
mykyts[email protected]
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