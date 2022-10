Jedenaście sposobów na jesienny spleen. Te proste metody są w zasięgu Twojej ręki. Zobacz i nie daj się jesiennej chandrze!

Nadeszła jesień – najbardziej nielubiana pora roku, która wielu osobom kojarzy się ze smutkiem, melancholią, a także mglistą, deszczową i wietrzną pogodą. Większość ludzi myśli o niej w sposób bardzo stereotypowy, utożsamiając jesień głównie ze słotą, chłodem oraz ponurą aurą. Brak światła oraz ciepłych promieni słonecznych i dominującej latem zieleni może wywoływać jesienną depresję, a raczej tak zwaną „chandrę” czy „spleen”. Nie jest to więc choroba, ale znaczne pogorszenie samopoczucia, nastroju oraz ogólnej kondycji, co przejawia się brakiem energii do podejmowania codziennych obowiązków, uczuciem senności czy osłabieniem. Sporo osób odczuwa zmęczenie, a ponadto traci chęci do jakichkolwiek działań. Problemem staje się nawet wyjście z domu albo wstanie z łóżka. Na szczęście jesienna chandra mija, a każdy człowiek może na swój sposób ją przezwyciężyć.