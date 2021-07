L4 podczas urlopu. Jak nie narazić się kontrolerom? Pamiętaj o wpisie prawidłowego adresu pobytu na zwolnieniu lekarskim! Poradnik ZUS Beata Kopczyńska

Gdy idziesz na zwolnienie lekarskie pamiętaj o tym, by podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będziesz przebywał w czasie chorobowego. Jeśli zmienisz miejsce pobytu w trakcie niezdolności do pracy, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany. Posłuchajcie, co radzi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.