Міні-прогноз. Що буде далі з Україною і Рашкою? Mini-prognoza. Co się stanie z Ukrainą i Rosją?

Швидше за все, війна перейде у війну за Донбас, Херсон, Запоріжжя. Замість денацифікації та демілітаризації, вимоги Росії скоротяться до визнання незалежності Криму та Донбасу. Українська сторона на це відповість - "Так! Ми раді визнати їхню незалежність! Залишилося тільки винести це на референдум, і отримати згоду народу! Ах, народ не схвалив? , але вже на іншій лінії зіткнення.

Економіка Росії втратить відсотків 20-30 у 2022 році, і інфляція перевищить 30 відсотків. На відміну від 1998 та 2008 років, швидкого відскоку чекати не варто. Для швидкого відскоку необхідні іноземні інвестиції + вільні потужності та іноземні ринки збуту. Тут ви можете подивитись ВВП Ірану, який теж знаходиться під хронічними санкціями. Сьогодні ВВП Ірану на душу населення нижчий, ніж був у 1970 роках. У Росії буде точно також, виробництво нафти, газу, металів, і решта скорочуватиметься, оскільки зовнішні покупці від них відмовлятимуться, або через санкції, або просто через політичні ризики. Будівництво житла скоротиться приблизно вдвічі. Іноземні держави намагатимуться вилучити частину російських активів на користь України. Росія також націоналізуватиме частину іноземної власності. Все це також дуже погано вплине на економічний клімат у Росії. Деякі санкції напевно знімуть (наприклад, розморозять гроші ЦП, дозволять літати літакам і знімуть заборону на лізинг літаків), але багато інших санкцій залишаться на довго. Але навіть без санкцій інвестиційний імідж Росії на довгий час буде дуже негативним.